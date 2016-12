VIDEO. Cele mai tari telefoane, distruse cu o bâtă de baseball!

Ştire online publicată Marţi, 07 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

La scurt timp după lansarea Galaxy S6, se pare că suntem asaltați cu clipuri... distructive. Cel mai recent este publicat de HTC și include o bâtă de baseball, scrie playtech.ro. De dragul comparațiilor nu foarte utile și al generării de trafic, internetul a fost asaltat în ultimele săptămâni cu clipuri distructive ce includeau unele dintre cele mai atrăgătoare smartphone-uri ale momentului. Într-unul dintre ele, un iPhone 6 Plus, HTC One M9 și Galaxy S6 Edge au fost îndoite cu forță de un robot.Pentru că se poartă și probabil taiwanezii s-au săturat să-și vadă terminalele chinuite, au publicat propriul lor clip distructiv. Acest scurt metraj de aproximativ două minute îl are în centrul acțiunii pe jucătorul profesionist Robinson Cano echipat într-un costum cu branding HTC. Astfel, dacă aveți o fascinație pentru terminalele distruse în slow motion, mai jos puteți vedea cum sunt spulberate de o bâtă de baseball un iPhone 6, Galaxy S5 și LG G3, completează playtech.ro.