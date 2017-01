Vertu și Bentley, parteneri pentru telefoanele milionarilor

Ştire online publicată Marţi, 08 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dupe ce în trecut am văzut telefoane precum Vertu TI Ferrari, timp de cinci ani de acum înainte, vom vedea câte un smartphone nou în fiecare an lansat sub parteneriatul Vertu – Bentley. În mod evident, nu este vorba de niște gadgeturi ieftine, având în vedere că cele mai multe telefoane ale companiei engleze oricum depășesc suma de 10.000 de dolari.Primul aparat Vertu Bentley va apărea pe piață în luna octombrie a acestui an și va reflecta, ca de obicei, un stil de viață luxos cu servicii dedicate pe măsură. Citește mai departe...