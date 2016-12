Vecinii lui Mark Zuckerberg se plâng de gărzile de corp ale fondatorului Facebook

Ştire online publicată Joi, 14 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O scrisoare scrisă de vecinii lui Mark Zuckerberg și obținută de Buzzfeed a fost distribuită de vecini unor rezidenți ai Liberty Hill, din San Francisco.Ei susțin că gărzile sale ocupă ”permanent” și ”ilegal” locurile de parcare dorite în zonă cu SUV-uri argintii.Astfel, vecinii s-au plâns la autorități și au contactat managerul de pază a lui Zuckerberg.Totuși, un purtător de cuvânt al familiei Zuckerberg a spus că vehiculele sunt parcate legal.”Sunt sigur că toți sunteți de acord că poate fi împovărător să locuiești lângă Zuckerberg. Cred că toți am încercat să fim calmi și civilizați pe cât posibil în timpul construcției foarte lungi (a casei sale), zgomotului, gunoiului, blocării străzilor etc. Acum că tot circul s-a terminat, am rămas cu două SUV-uri argintii care ocupă permanet locurile de parcare dorite”, se arată în scrisoarea vecinilor, care adaugă că oamenii de pază ai fondatorului Facebook sunt conștienți de faptul că ocupă spațiul.Vecinii mai spun că gărzile lui Zuckerberg pot parca în aleea din interiorul curții fondatorului Facebook sau în fața ei, dar refuză să procedeze astfel deoarece li s-a spus să nu facă acest lucru.Vecinii se mai plângă că gărzile șefului rețelei sociale lasă motoarele SUV-urilor pornite, ceea ce este ”oribil” pentru mediul înconjurător. Totodată, acestea produc mult zgomot.Autorii scrisorii încurajează și ceilalți vecini să sune la autorități pentru a găsi o soluție permanentă.