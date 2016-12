Vânzările de smartphone-uri au înregistrat cea mai slabă creștere din ultimii doi ani

Ştire online publicată Joi, 20 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Grupul american Apple, producătorul iPhone, și-a majorat cota pe piață în al doilea trimestru al acestui an, chiar dacă vânzările globale de smartphone au înregistrat cea mai slabă creștere de după 2013, potrivit unui raport publicat joi de firma de cercetare de piață Gartner Inc., transmite Agerpres.ro.Potrivit Gartner, un număr de aproape 330 milioane de smartphone au fost vândute la nivel mondial în al doilea trimestru al acestui an, în creștere cu 13,5% comparativ cu aceiași perioadă a anului trecut. Zona emergentă Asia/Pacific (excluzând China), Europa de Est, Orientul Mijlociu și Africa au fost regiunile cu cel mai puternic ritm de creștere, stimulate de performanțele bune ale producătorilor chinezi și locali. În schimb, vânzările de smartphone în China au înregistrat prima lor scădere din istorie, un declin de 4% în ritm anual.'China este cea mai mare piață pentru vânzările de smartphone-uri, fiind responsabilă pentru 30% din vânzările totale de telefoane inteligente, în al doilea trimestru al acestui an. Performanțele sale slabe au afectat în mod negativ performanțele întregii piețe', a spus directorul de cercetare de la Gartner, Anshul Gupta. Acesta a subliniat că piața chineză a ajuns la saturație ceea ce înseamnă că aproximativ jumătate din populație are deja un smartphone pe care nu îl va înlocui anual.În topul producătorilor de smartphone-uri, Apple și-a majorat cota de piață până la 14,6% în al doilea trimestru al acestui an de la 12,2% în perioada similară a anului trecut. În schimb, cota de piață a rivalului sud-coreean Samsung Electronics Co a scăzut până la 21,9% de la 26,2%. După Samsung și Apple, următoarele locuri în topul producătorilor de smartphone-uri sunt ocupate de trei producători chinezi: Huawei (7,8%), Lenovo (5%) și Xiaomi (4,9%).În ceea ce privește piața totală de telefoane mobile (telefoane clasice plus smartphone-uri) aceasta a crescut foarte puțin în al doilea trimestru până la 445,75 milioane unități, de la 444,19 milioane unități în primul trimestru.