Vânzările de casete audio au crescut în 2016

Ştire online publicată Marţi, 24 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pare greu de crezut că astfel de medii de stocare încă se mai vând, dar în 2016 vânzările de casete au crescut în SUA, ajungând la 129.000 de unități. Asta înseamnă o creștere de 74% comparativ cu 2015, când au fost vândute 74.000 de casete compacte.Avansul pieței se datorează faptului că sunt artiști de succes, precum Justin Bieber sau The Weeknd, care au lansat anul trecut albume și în acest format. Mai mult, au fost relansate pe casetă „The Slim Shady LP” al lui Eminem și „Purple Rain” al lui Prince, care s-au vândut în 3.000, respectiv 2.000 de unități în SUA, scrie Go4it.Cea mai populară casetă cu muzică a fost „Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1”, cu 4.000 de copii vândute în 2016.Cele mai multe casete (43%) au fost vândute online. Anul trecut a fost organizat și evenimentul Cassette Store Day, care a ajutat și el la creșterea vânzărilor.Un alt mediu de stocare „arhaic”, vinilul, s-a bucurat în 2016 de cel mai mare succes din ultimii săi 25 de ani. Au fost vândute 13,1 milioane de unități în toată lumea.