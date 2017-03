Update important pentru Windows 10 începând cu 11 aprilie

Ştire online publicată Joi, 30 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Microsoft anunță că al doilea update major pentru Windows 10, numit Creators Update, va fi lansat pe 11 aprilie.Când a lansat Windows 10, Microsoft a promis update-uri majore anulate, așa cum utilizatorii sunt obișnuiți de la sistemele de operare mobile. Noul update va fi însă disponibil chiar la mai puțin de un an după primul, numit Anniversary Update.Se pare că, Microsoft va mai lansa un update important pentru Windows 10 în 2017, cel mai probabil spre finele anului. De altfel, Windows 10 are nevoie de update-uri care, în afara noutăților, să repare și destul de numeroasele probleme.Creators Update aduce îmbunătățiri pe partea de creație grafică, în special în zona 3D, acolo unde Microsoft vine inclusiv cu o nouă versiune a aplicației Paint, refăcute special în acest sens.Cu aceeași ocazie, browser-ul Edge va beneficia de un sistem îmbunătățit de gestionare a tab-urilor, mai multe extensii și un mod de citire optimizat.O altă noutate binevenită va fi aplicația Windows Defender Security Center. Dacă până acum funcțiile de securitate pe care Microsoft le-a adăugat în Windows de-a lungul ultimilor ani erau răspândite prin diverse programe, acum toate acestea (antivirus, firewall, control parental etc.) vor fi regăsite în cadrul Windows Defender Security Center.