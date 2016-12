Un super-joc oferit GRATUIT de Electronic Arts! Descarcă-l de AICI

Ştire online publicată Luni, 02 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Electronic Arts continuă campania "On The House", prin intermediul căreia oferă jocuri și DLC-uri gratuite pentru utilizatorii serviciului său Origin, cu un nou titlu de importanță majoră: Battlefield 3.Battlefield 3 este un shooter militar ce iese în evidență în special datorită componentei sale multiplayer. De asemenea, este primul titlu din seria principală Battlefield ce oferă și o campanie single player, cu propria poveste și propriile personaje. Nu în ultimul rând, la aproape trei ani de la apariție, Battlefield 3 rămâne unul dintre cele mai arătoase jocuri disponibile, grație motorului grafic Frostbite.Battlefield 3 poate fi descărcat gratuit prin intermediul Origin, urmând acest link: www.origin.com/en-ie/store/free-games/on-the-house (click pe butonul "Get It Now" din dreptul coperții jocului). De asemenea, de același tratament se bucură și jocul Plants vs. Zombies, care poate fi, la rândul său, descărcat gratuit.