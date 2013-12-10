Un nou serial şi încă trei filme Terminator pe marile ecrane

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DSP Constanţa: Cazurile de meningită SE CONFIRMĂ!DSP Constanţa: Cazurile de meningită SE CONFIRMĂ!

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) confirmă că în judeţul Constanţa numărul cazurilor de meningită a scăpat de sub control. „Într-adevăr, de la începutul lunii şi până în prezent, au fost înregistrate deja 14 astfel de situaţii. În plus, incidenţa acestor ...

ANCHETĂ LA SPITAL. Familia unei paciente a fost anunţată că aceasta a murit, deşi ERA ÎNCĂ ÎN VIAŢĂANCHETĂ LA SPITAL. Familia unei paciente a fost anunţată că aceasta a murit, deşi ERA ÎNCĂ ÎN VIAŢĂ

O anchetă internă are loc la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”, după ce familia unei paciente în stare gravă a fost anunţată că ruda lor a murit, deşi femeia era încă în viaţă, informează News.ro.„Am declanşat o anchetă după ce familia unei ...

Sancţiuni pentru şoferii microbuzelor şi taxiurilor din ConstanţaSancţiuni pentru şoferii microbuzelor şi taxiurilor din Constanţa

Acţiune a poliţiştilor Serviciului Rutier Constanţa, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, alături de poliţiştii locali. Mai multe echipaje au fost prezente, ieri, pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu. Chiar dacă acţiunea a vizat controlul microbuzelor care ...

Câinii maidanezi fac din nou victime. O altă femeie a ajuns la spital, în stare gravăCâinii maidanezi fac din nou victime. O altă femeie a ajuns la spital, în stare gravă

Un nou atac al câinilor maidanzei a avut loc la Iaşi. Victima a ajuns în stare gravă la spital. Atacul a avut loc la doar o zi după ce o altă femeie a ajuns pe mâna medicilor după ce a fost muşcată de 40 de ori de patrupedele de pe străzi.Femeia în vârstă de 59 de ani din ...

Au fugit de Bac ca dracuAu fugit de Bac ca dracu' de tămâie

La proba scrisă de astăzi ar fi trebuit să se prezinte aproape 800 de candidaţi, dar au absentat 145.Din centrul de examen Liceul Tehnologic „Dimitrie Hurmuzescu” Medgidia a fost eliminat un candidat care a fost prins cu fiţuică.

Poliţiştii din Constanţa, încadraţi din sursă externă, au depus jurământulPoliţiştii din Constanţa, încadraţi din sursă externă, au depus jurământul

Zi cu emoţii pentru zeci de „oameni ai legii” din Constanţa. Ieri, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, cei 50 de agenţi de poliţie angajaţi din sursă externă, repartizaţi la posturile de pe raza judeţului, au depus jurământul de ...

Lidl a retras din magazine DOUĂ produse MORTALE. Motivele sunt INCREDIBILELidl a retras din magazine DOUĂ produse MORTALE. Motivele sunt INCREDIBILE

Lidl a retras din magazine DOUĂ produse MORTALE. Din cauza proprietăţilor acestora, oficialii lanţului de magazine Lidl au decis să retragă de pe piaţă şi din toate magazinele lor, două produse potenţial mortale pentru anumite categorii de consumatori. Ba mai mult, aceştia cerut ...

Posturile de poliţişti scoase la concurs în Constanţa, ocupate în totalitatePosturile de poliţişti scoase la concurs în Constanţa, ocupate în totalitate

Toate posturile pentru încadrarea din sursă externă scoase la concurs de către IGPR s-au ocupat la Constanţa. Dintre cei 333 de candidaţi înscrişi, 75 au reuşit să ocupe posturile de agenţi. Cele patru posturi de reîncadrare au fost ocupate, cinci candidaţi fiind înscrişi pentru ...

Grav accident rutier, pe "Drumul morţii"Grav accident rutier, pe "Drumul morţii"

O familie din localitatea constănţeană Plopeni este în doliu, după un tragic accident rutier, în a treia zi de Crăciun. O tânără, în vârstă de 20 de ani, care conducea un autoturism marca Honda Civic, în care se mai aflau părinţii săi, s-a răsturnat cu maşina pe DN 2A ...

Stirile zilei de Vineri, 30 Decembrie 2016 - Cuget Liber Online

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Un nou serial şi încă trei filme Terminator pe marile ecrane

Ştire online publicată Marţi, 10 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.
Tocmai când ne pregăteam să urăm pensionare uşoară bătrânului Terminator jucat de Arnold Schwarzenegger, noi veşti de la Hollywood anunţă continuarea seriei cu încă 3 filme în care participă şi celebrul actor devenit politician. Bonus, vom avea şi un serial ce duce aventurile începute de primul film Terminator într-o direcţie cu totul nouă.

Serialul produs de Skydance Productions şi Annapurna Picture vine în continuarea seriei Terminator: The Sarah Connor Chronicles, începută în anul 2008 şi abandonată un an mai târziu după doar două sezoane filmate. Deşi nu este derivat din acesta, noul serial face unele conexiuni cu povestea  lăsată neterminată şi introduce fanii într-un nou univers inspirat de filme apreciate ca Agents Of S.H.I.E.L.D., Thor şi The Avengers.  Din păcate participarea lui Arnold Schwarzenegger la realizarea acestui serial nu a fost confirmată, deocamdată.

Cât despre filmul Terminator 5 ce va avea premiera în iulie 2015, producătorii au confirmat deja participarea lui Arnold în rolul de terminator, iar pentru rolul eroinei Sarah Connor sunt luate în calcul actriţele Emilia Clarke şi Brie Larson. Favorită pare să fie Emilia Clarke, cunoscută mai ales pentru rolul lui Daenerys Targaryen în serialul Game of Thrones.

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5
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EscorteDinRomania.ro
29 martie 2015
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