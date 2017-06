Un bărbat a fost condamnat pentru un Like pe Facebook

A da ''like'' unui articol defăimător pe Facebook poate avea consecințe nedorite. Este ceea ce a învățat din proprie experiență un bărbat căruia ''i-au plăcut'' mai multe articole care îl acuzau pe activistul pentru drepturile animalelor Erwin Kessler de antisemitism și rasism.Din acest motiv, internautul de 45 de ani a fost condamnat luni de un tribunal din Zurich pentru defăimare la o amendă cu suspendare de 40 de zile, în valoare de 100 de franci elvețieni (91,67 euro), o premieră în Elveția, informează rts.ch și 24heures.ch, citate de Agerpres.Cazul datează din vara anului 2015, când bărbatul a participat la o discuție pe rețeaua socială între apărătorii drepturilor animalelor, conform Tages-Anzeiger. Cu această ocazie, el a dat ''like'' la șase articole care evocau presupuse poziții rasiste și antisemite ale președintelui asociației elvețiene contra ''uzinelor de animale'' (l'Association Contre Les Usinines d'Animaux, ACUSA).Așa cum a explicat judecătoarea Catherine Gerwig, aceste texte au încălcat onoarea reclamantului, iar acuzatul a participat, potrivit ei, la această calomnie, contribuind la răspândirea acesteia pe scară mai largă.Acuzatul, care a susținut că Erwin Kessler a fost deja condamnat pentru încălcarea legii împotriva rasismului, nu a reușit să dovedească rasismul actual al apărătorului animalelor.Erwin Kessler a fost condamnat în 1998 pentru încălcarea legii împotriva rasismului din cauza angajamentului său față de interzicerea sacrificării rituale.Publicația franceză CNews Matin, care reia știrea, amintește că în Franța, insulta pe Facebook va fi considerată publică dacă este publicată pe un profil, un grup sau o pagină publică. Dacă este lansată în cadrul unui grup privat, o pagină a unei comunități care are același interes, de exemplu, atunci aceasta va fi considerată insultă non-publică.