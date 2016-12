UE vrea ca motoarele de căutare să plătească pentru a utiliza ştiri online

UE vrea ca motoarele de căutare să plătească pentru a utiliza știri online

Ştire online publicată Duminică, 28 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia Europeana lucreaza la o reforma a drepturilor de proprietate intelectuala, care ar da organizatiilor media dreptul de a taxa platformele de Internet de genul Bing sau Google daca motoarele de cautare publica extrase din articolele lor, informeaza Financial Times.Potrivit Financial Times, propunerile Executivului comunitar, care ar urma sa fie date publicitatii luna viitoare, sunt destinate sa reduca puterea marilor companii din sectorul online in negocierile dintre motoarele de cautare si creatorii de continut. Insa noua taxa ar pune si mai multe presiuni asupra relatiilor, si asa tensionate, intre Silicon Valley si Bruxelles pe teme precum taxele si concurenta, scrie Agerpres.Miercuri, Departamentul american al Trezoreriei a criticat Comisia Europeana pentru intentia sa de a amenda grupul informatic american Apple cu mai multe miliarde de euro din cauza neplatii taxelor in Europa.In centrul noului plan este o propunere conform careia organizatiile media vor primi "drepturi exclusive" pentru a permite continutului lor sa fie disponibil online publicului, iar astfel servicii precum Google News ar fi fortate sa negocieze cu organizatiile media pentru a putea publica extrase din articolele lor. Cu toate acestea, organizatiile media nu sunt obligate sa perceapa taxe pentru ca un agregator sa publice extrase din continutul lor si ar putea sa il ofere gratuit."Vrem sa fie foarte clar, acordarea unor astfel de drepturi catre organizatiile media nu va afecta modul in care utilizatorii fac schimb de hyperlink-uri pe Internet", a declarat purtatorul de cuvant al CE, Christian Wigand.Criticii acestei idei sustin ca eforturi similare de a taxa Google pentru ca a publicat stiri online au esuat atat in Germania si Spania. In cazul Spaniei, Google a raspuns prin inchiderea serviciului Google News in aceasta tara, iar in Germania multe organizatii mediu au renuntat la dreptul de a impune taxe pentru a aparea in continuare in rezultatele de cautare ale motorului de stiri, dupa ce anterior au suferit o diminuare semnificativa a traficului.