TWITTER permite ascunderea mesajelor de la persoanele neinteresante

Ştire online publicată Miercuri, 14 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Twitter va permite în curând utilizatorilor săi "să mascheze" în fluxul lor de actualități mesajele (tweet-uri) publicate de anumite persoane pe care nu le mai consideră interesante, fără ca ei să renunțe complet la urmărirea informațiilor publicate de acei internauți, informează AFP.Această nouă funcție, denumită în limba engleză "Mute", va fi accesibilă "în săptămânile viitoare" pentru toți utilizatorii de Twitter pe iPhone, pe aplicațiile cu sistemul Android și pe site-ul Twitter.com, a anunțat compania californiană, luni, pe blogul său oficial."În același fel în care puteți să cereți să primiți notificări pentru a nu rata niciun tweet de pe conturile voastre preferate, veți putea de acum înainte să cereți să ascundeți mesajele acelor utilizatori pe care doriți să îi urmăriți mai puțin", se explică într-un mesaj publicat de un director de la Twitter, Paul Rosania."«Mute» vă oferă și mai mult control asupra conținuturilor voastre pe care le vizualizați pe Twitter, permițându-vă să suprimați activitățile unui utilizator", a adăugat el.Tweet-urile și retweet-urile unei persoane plasate sub incidența funcției "Mute" de un utilizator nu vor mai fi vizibile pentru acesta, care nu va mai primi nicio notificare despre acea persoană. Persoana plasată sub "Mute" va continua, în schimb, să vadă tweet-urile utilizatorului care l-a "ascuns" și va putea în continuare să redistribuie, să îl marcheze ca "favorit" și să răspundă tweet-urilor acestuia."Utilizatorul plasat sub funcția «Mute» nu va ști că l-ați mascat și, bineînțeles, veți putea să îl faceți din nou vizibil în orice moment", precizează compania americană, scrie Mediafax.