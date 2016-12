Tu ştii cum poţi afla cine te suna cu număr anonim?

2

Articol tehnic de gradinita

True Caller are doar posibilitatea de a afisa date pentru numerele care nu sunt salvate in agenda personala, prin accesarea bazei de date partajata de catre utilizatorii serviciului sau. Diferenta intre număr anonim si numar care nu are date in telefonul personal este imensa.o aplicatie nu poate cunoaste un numar care nu este transmis de catre operatorul de retea. Documentati-va înainte de a publica toate prostiile. Un articol de 2 bani, realizat dupa o documentatie de gradinita.