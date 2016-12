Trei noi modele iPhone. Unul va avea ecran curbat

Ştire online publicată Marţi, 23 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un telefon iPhone cu ecran curbat se numără printre cele trei noi modele de telefoane iPhone pe care grupul Apple se pregătește să le lanseze pe piață în 2017, a declarat luni o sursă care a solicitat protecția anonimatului pentru Nikkei Asian Review.De asemenea, pe lângă versiunile cu ecran clasic cu diagonale de 4,7 inci și 5,5 inci, anul viitor gama de produse iPhone ar putea include și un telefon cu o diagonală de 5,5 inci și chiar mai mare dotat cu un ecran curbat pe margine la fel ca la Samsung Edge, susține Nikkei, scrie capital.roUn iPhone cu un ecran curbat de tip OLED va fi cu siguranță mai scump de produs decât unul cu ecran tradițional de tip LCD. Principalul rival al Apple, grupul sud-coreean Samsung, care recent a lansat Note7, noul vârf de gama al companiei pe segmentul phablet, este principalul furnizor mondial de dispalyuri OLED.Anterior, The Wall Street Journal a informat că Apple are în vedere modificări importante de design pentru cea de a 10-a aniversare a lansării primului iPhone, precum eliminarea butonului „home”, însă unele din acestea modificări nu au putut fi gata la timp pentru lansarea din acest an.