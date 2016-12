Top JOCURI Android GRATIS pentru telefonul tău

Ştire online publicată Vineri, 09 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Când vine vorba de jocuri gratis de Android, majoritatea rulează decent chiar și pe telefoane ieftine, producătorii având grijă să optimizeze păstrând lucrurile simple și distractive, garantând astfel compatibilitatea cu un număr cât mai mare de telefoane. Situația nu se schimbă prea mult nici când luăm în vizor secțiunea rezervată pentru jocuri plătite din magazinul Google Play, majoritatea fiind jocuri de care ne putem bucura chiar și folosind telefoane de generație mai veche.Iată doar câteva dintre jocurile de Android ce merită încercate, disponibile pentru download în magazinul Google Play:Îți plac jocurile de strategie pentru PC și ai vrea să încerci ceva similar și pe tabletă sau smartphone? Atunci War of Nations ar putea fi exact pe gustul tău.Unul dintre cele mai reușite jocuri Android gratis cu mașini, GT Racing 2 pune la dispoziție 67 mașini de curse și 13 trasee. Selecția conține mașini celebre produse de Ferrari , Mercedes-Benz, Dodge, Nissan, Audi, Ford și alții. Modurile de joc includ Classic Races, Duel, Knockout și Overtake, împărțind 1400 curse diferite.Unul dintre cele mai avansate jocuri cu mașini pentru Android, Real Racing 3 se poate lăuda cu grafică 3D comparabilă titlurilor pentru consolă, pusă în valoare cu o selecție impresionantă de 70 mașini și 22 replici după circuite reale de curse. Colecția de mașini include modele Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes-Benz, Bugatti și Audi, toate modelate în cele mai mici detalii.Ajuns deja la a doua versiune și complet gratuit, Cut the Rope 2 este un joc de Android ce poate da dependență. Ca jucător vei lua parte la curse cu obstacole ce-ți pun la încercare îndemânarea și provocări dintre cele mai distractive.Tennis 3D este un joc pentru Android dedicat fanilor sportului cu același nume. Interacțiunea se face alunecând degetele pe ecran, obținând control precis asupra servelor trimise și mișcările jucătorului pe teren.Smash Hit ne poartă într-o lume virtuală foarte spațioasă și dinamică, pe care o parcurgem mișcându-ne în deplină armonia cu sunetul și muzica, zdrobind tot ce ne iese în cale. Jocul solicită concentrare și viteză de reacție, labirintul din cristal pe care îl parcurgem fiind în continuă mișcare și plin de capcane pe care să le evităm.Swap The Box este un joc de Android pe bază de puzzle-uri. Suntem purtați prin 96 nivele cu grade variate de dificultate și 4 scene diferite. Captivant și distractiv fără a solicita efort deosebit, Swap The Box este un joc Android numai bun de parcurs în timp ce așteptăm în stația de autobuz, sau la coada interminabilă de la Direcția de Taxe și impozite.