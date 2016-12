Telefonul care seamănă perfect cu iPhone 6

Joi, 06 Noiembrie 2014

Daca va gandeati ca numai producatorii no-name din China s-au specializat in copierea telefoanelor de top, cei de la Lenovo, al treilea mare producator de smartphone-uri din lume, dovedesc ca limitele inspiratiei pot fi depasite oricand.Lenovo a prezentat noul smartphone "Sisley" S90, un telefon care seamana ca doua picaturi de apa cu iPhone 6. Modelul vine cu un ecran AMOLED de 5 inchi la 720p, are un profil subtire, de numai 6,9 mm, si ruleaza un procesor quad-core alaturi de 1 GB de RAM.Lenovo S90 are o camera principala de 13 MP si o alta de 8 MP, frontala, pentru selfie. Smartphone-ul ruleaza Android 4.4.4. KitKat si va costa 327 de dolari in China, scrie gadgetreport.ro.