Telefoane IEFTINE. Vrei un telefon obişnuit? Iată ce oferă piaţa în prezent

Telefoane IEFTINE. Vrei un telefon obișnuit? Iată ce oferă piața în prezent

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Urmând tendința pieței, producătorii majori de telefoane mobile alocă din ce în ce mai puține resurse pentru dezvoltarea terminalelor simple, ieftine. Mai mult, unii au renunțat complet la telefoanele simple sau mai produc unele modele doar pentru țări în curs de dezvoltare. Oferta nu mai este atât variată ca acum 3-4 ani, însă există mai multe modele, la niveluri diferite de preț. Unele telefoane chiar au un preț ce se apropie foarte mult de cel al smartphone-urilor ieftine. Majoritatea modelelor sunt produse de Nokia sau Samsung. În oferta de pe piață mai găsim modele Huawei sau modele vândute sub sigla operatorului de telefonie mobilă.Prețurile telefoanelor ieftine menționate mai jos sunt cele la liber. De cele mai multe ori, aceste modele pot fi primite gratuit sau au un preț derizoriu dacă sunt achiziționate cu un abonament de la un operator de telefonie mobilă.Acesta este telefonul mobil ieftin și simplu prin definiție. Lista de facilități este extrem de scurtă. Singura sursă de distracție pe care o primești este modulul FM. Nu lipsește nici lanterna cu LED. Deși a fost anunțat anul trecut în cadul MWC 2013, el este încă în oferta multor magazine și poate fi cumpărat cu aproximativ 75 lei. Ce îți poate oferi Nokia 105? O autonomie imensă în stand-by, mai precis 35 de zile sau mai bine de 12 ore de convorbiri. Dacă vi se pare interesant, cumpărați versiunea cu carcasă albastră. Arată ceva mai bine pentru telefon ieftin.Cei care au folosit un telefon de tip clamshell cunosc senzația plăcută pe care o ai atunci când răspunzi la un apel deschizând clapeta. Sau când închei apelul odată cu închiderea clapetei. Ei bine, Samsung a lansat la finalul anului trecut modelul E1270 și el este disponibil la noi pe piață la prețul de 120 lei. Puteți alege una din cele trei culori ale carcasei: alb, negru sau roșu. Din păcate, în țara noastră nu a ajuns și modelul E1272, cu suport dual SIM. Telefonul de față este atât de simplu încât nu are nici măcar un ecran extern. De cameră foto nici nu mai vorbim. Acesta este pur și simplu un telefon cu care să vorbești și să trimiți SMS-uri. Și care îți oferă o autonomie foarte bună. Toate acestea vin într-un format cu clapetă, foarte apreciat la mijlocul deceniului trecut.Acest telefon reprezintă o nișă apărută în urmă cu câțiva ani. Vorbim aici de telefoane create special pentru persoane în vârstă. Ele sunt ușor de recunoscut prin butoanele mari, cu simboluri la fel de mari și clare. Inițial, aceste telefoane ieftine veneau cu un ecran cu o singură linie de text. În cazul de față, Alcatel 2001 are un ecran decent cu rezoluție de 240x320 pixeli. Utilizatorii au butoane rapide pentru camera foto cu senzor de 2 MP, galeria foto/video și modulul FM cu antenă integrate.La fel ca majoritatea telefoanelor pentru persoane în vârstă, modelul de față vine cu buton dedicat pentru urgențe. Pe spatele carcasei se poate observa un difuzor ce se remarcă probabil prin volumul mare. De asemenea, interfața pare să aibă simboluri mari, ușor de citit. Alcatel One Touch 2001 este disponibil în oferta operatorilui de telefonie mobilă Orange, având un preț la liber de 38 €.Fie că vrem să recunoaștem sau nu, realitatea este că adolescenții comunică foarte mult prin intermediul telefoanelor mobile. Pentru ei, Nokia a lansat Asha 210, un telefon ieftin cu tastatură QWERTY. Producătorul finlandez a fost conștient de prioritățile utilizatorilor și a amplasat pe fața terminalului două butoane dedicate pentru WhatsApp și camera foto. Conectarea la Internet este asigurată de modulul WiFi. Nici ecranul nu este rău pentru un astfel de dispozitiv, având o diagonală de 2.4” și o rezoluție de 320x240 pixeli. Carcasele colorate garantează o priză bună la publicul tânăr. Nokia Asha 201 are un preț mai mare decât al telefoanelor prezentate mai sus. El costă aproximativ 270 lei, fiind disponibil și în oferta operatorului Vodafone.Acesta ar putea să fie cel mai ieftin telefon ce poate fi cumpărat în 2014 pe piața locală. Ecranul de 1,5” are o rezoluție foarte modestă, de 128x128 pixeli, fiind suficient pentru a vedea cine te apelează și a citi SMS-urile primite. Utilizatorii nu pot asculta nici măcar emisiuni radio, iar jack-ul pentru headset ar putea fi de 2,5 mm sau proprietar. În magazine, Samsung E1200 costă în jur de 60 lei, iar operatorii principali de telefonie mobilă îl oferă gratuit la abonamente mici.Așa cum am spus și la început, oferta de telefoane ieftine este acceptabilă în condițiile în care accentul este pus pe smartphone-uri. Cei ce nu suportă terminale cu sisteme de operare avansate și ecrane de 5” pot alege între modele cu funcții de bază sau modele mai avansate și chiar cu o construcție premium. Autonomia mare este unul din principalele avantaje ale unui astfel de terminal. Dacă ați avut vreo experiență pozitivă cu un telefon ieftin lansat în ultimii ani, puteți să ne-o împărtășiți în căsuța de comentarii de mai jos.