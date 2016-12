Te-ai saturat de VODAFONE, ORANGE, RCS&RDS, Telekom? Apare un nou operator

Ştire online publicată Luni, 22 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Lycamobile, cel mai mare operator mobil virtual (MVNO) din lume, cu sediul central în Marea Britanie, va intra foarte curând pe piața comunicațiilor mobile din România."Confirmam parteneriatul intre COSMOTE Romania si unul dintre cei mai importanti operatori MVNO etnici, Lycamobile. Operatorul ofera apeluri internationale pentru peste 30 de milioane de client din 17 tari (inclusiv in Spania, Italia, Marea Britanie sau Germania, unde sunt comunitati de romani numeroase)" spun reprezentanții Cosmote."Prin acest parteneriat, vom putea sa deservim mai bine acest segment de clienti – romanii care lucreaza si traiesc in tarile in care operatorul Lycamobile precum si familiile si prietenii lor de acasa. Astfel, ne mentinem angajamentul de a imbunatati contant serviciile catre cat mai multe segmente de clienti, fie direct, fie prin intermediul unor parteneri experimentati, precum operatorii etnici MVNO" se arată în răspunsul Cosmote la solicitarea ECONOMICA.NET.Surse din piață au declarat pentru ECONOMICA.NET că operatorul pe a cărui rețea va funcționa Lycamobile pe piața locală este Cosmote, viitorul Telekom România, iar compania LYCAMOBILE S.R.L a primit autorizația de furnizor de servicii de comunicații din Partea ANCOM pe data de 3 iulie 2014.Sursa: www.economica.net