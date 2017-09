SUV-ul Urus al Lamborghini va fi prezentat in decembrie

Ştire online publicată Miercuri, 13 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Lamborghini va prezenta in decembrie versiunea de productie a SUV-ului Urus care fusese anuntat sub forma de concept acum doi ani. Compania va incepe in 2018 sa comercializeze modelul care ar putea sa dubleze vanzarile marcii. Modelul va costa peste 150.000 de euro si va dispune de motor V8, insa va fi disponibila si o versiune hibrida, incarcabila la priza. Lamborghini a livrat anul trecut aproape 3.500 de masini, din care peste 2.300 Huracan si 1.100 Aventador.Maurizio Reggiani., seful de cercetare al Lamborghini spune, citat de Autocar UK, ca Urus va fi primul plug-in Hybrid al marcii, dar va exista si o varianta cu motor V8 de 4.0 litri. El a lasat de inteles ca SUV-ul va ramane singurul hibrid plug-in din gama.Reggiani a mai spus ca designul Urus s-a schimbat mult fata de conceptul din 2015 si ca masina va respecta liniile de design ale marcii.El a adaugat ca Lamborghini se concentreaza pe putere, greutate si aerodinamica la Urus. Modelul imparte platforma cu Audi Q7 si Bentley Bentayga.Urus va costa peste 150.000 euro, fara taxe, iar ca dimensiuni va fi putin mai lung si mai lat decat un BMW X6. Productia anuala va fi situata undeva in jurul a 3.000 unitati.Urus ar putea dubla vanzarile marcii care in 2016 a livrat 3.457 de masini.Lamborghini are experineta in segmentul SUV datorita modelului LM002 cosntruit in 300 de exemplare intre 1986 si 1992, insa de atunci au trecut trei decenii, iar modelul de la acea vreme este cu mult diferit fata de ceea ce va fi Urus.LM002, sau Rambo Lambo, cum fusese alintat, avea un aspect mult mai patratos, total diferit fata de restul gamei marcii. Nici perfomantele nu sunt pe masura lui Urus, viteza maxima fiind 210 km/h, iar timpul de accelerare de la 0 la 100 km/h este de 8,5 secunde. LM002 are un motor de 5,2 litri ce dezvolta 450 CP, iar Urus va beneficia de un propulsor de 600 CP capabil sa trimita masina pana la 100 km/h in circa 4,5 secunde.Lamborghini are 135 de dealeri in 50 de tari, iar cele mai mari piete sunt SUA, Japonia, Marea Britanie, Germania si Canada.Anul trecut s-au vandut 2.353 de unitati Huracán Coupé si Spyder si 1.104 Aventador, potrivit hotnews.ro.