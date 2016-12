Schimbări MAJORE în Google! Curăţenie pe Internet

Schimbări MAJORE în Google! Curățenie pe Internet

Duminică, 29 Iunie 2014

Potrivit companiei, au fost primite peste 50.000 de cereri pentru stergerea unor infomatii, iar procesul va avea loc treptat, pentru ca este o munca laborioasa. Dupa finalizarea procesului, cei care au reclamat stergerea datelor vor putea vedea pe internet in locul acestora mesajul “search results may have been removed.”Purtatorul de cuvant al Google Europe, Al Verney, a declarat, citat de The Wall Street Journal, ca fiecare cerere va fi analizata si utilizatorul va primi un raspuns privind respectarea dreptului de a fi uitat pe internet.Pentru ca Google să vă evalueze solicitarea, trebuie să:(a) specificați adresa URL a fiecărui link care se afișează la căutarea numelui dvs. pe Google și care solicitați să fie eliminat. (Puteți să copiați adresa URL din bara browserului după ce dați clic pe respectivul rezultat al căutării).(b) explicați (dacă nu este clar) de ce se referă la dvs. pagina din link (sau dacă trimiteți acest formular în numele altei persoane, de ce se referă la persoana respectivă);(c) explicați de ce această adresă URL din rezultatele căutării este nerelevantă, învechită sau neadecvată », precizeaza Google.Pentru mai multe detalii, click AICI