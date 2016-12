Schimbare majoră la Google. Anunţul companiei

Schimbare majoră la Google. Anunțul companiei

Ştire online publicată Marţi, 11 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Google Inc. formează un nou conglomerat, Alphabet Inc. Cofondatorul și directorul general al Google, Larry Page, a precizat că Alphabet este o "colecție de companii", în care Google este cea mai mare dintre ele."Acest nou Google este un pic mai suplu, iar companiile care se află destul de departe de principalele noastre produse de Internet vor face, în schimb, parte din Alphabet", a scris acesta într-o postare pe blogul oficial al companiei."În esență, credem că acest lucru ne oferă mai mult spațiu de management, să putem să facem în mod independent lucruri care nu au prea multă legătură între ele", a apreciat Page.Google Inc va fi înlocuită de către Alphabet Inc ca societate cotată la bursă.Între actualele filiale ale Google se află Google Maps, YouTube, browserul și sistemul de operare Chrome și Android.