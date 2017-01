Sănătatea și siguranța, prioritățile ale Philips

Ştire online publicată Luni, 06 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Săptămâna trecută, Philips a făcut o mișcare foarte importantă. Mai exact, există acum două companii separate, respectiv MedTech și Lighting. Ambele păstrează brandul Philips și ambele au la bază dorința de a inova.”Anunțul nostru privind înființarea a două companii lidere pe piață ne va permite să ne concentrăm puterea de inovare pe două piețe aflate în creștere. Inovația și brandul Philips vor rămâne în nucleul acestor două companii”, a declarat Frans Van Houten, CEO Philips, în cadrul evenimentului.Lumina ca serviciu, un concept marca PhilipsCompania Philips a fost înființată în urmă cu mai bine de 120 de ani de către Gerard Philips și tatăl său Frederik. Bărbații au pus bazele iluminatului modern, inovând becurile din acea perioadă și fâcându-le accesibile unui public larg.Acum, în 2014, cei de la Philips demonstrează că nu și-a uitat originile ci, din contră, mizează pe ele mai mult ca oricând. Mai exact, în cadrul evenimentului, reprezentanții companiei au prezentat noi soluții de iluminare a birourilor, a spațiilor comerciale, dar și a orașelor.Cea mai interesanta parte a prezentării s-a învârtit în jurul ideii de ”light as a service” (trad. – lumina ca serviciu). Mai exact, ca și în cazul ”software as a service”, unde clientul nu cumpără propriu-zis un program, ci îl închiriază lunar, la fel și în cazul ”light as a service”, utilizatorii nu cumpără soluțiile Philips, ci plătesc lunar o sumă pentru a beneficia de ele. Citește mai departe...