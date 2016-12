RECORD. Cel mai ieftin telefon inteligent din lume, doar 4 dolari

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cel mai ieftin telefon inteligent din lume costă doar 4 dolari și a fost lansat în India. Prețul este atât de mic încât toată lumea s-a întrebat cum poate compania producătoare să facă profit. Ei bine, nu poate. Telefonul este vândut pe pierdere deocamdată din dorința de a negocia un ajutor din partea autorităților indiene. Însă guvernul nu se grăbește să acorde subvenții, ci verifică dacă nu cumva lansarea telefonului este o fraudă.Ringing Bells, o companie obscură din India, a reușit să capteze atenția industriei IT mondiale în momentul în care a anunțat că va lansa un telefon inteligent de doar 4 dolari, numit Freedom 251. Cum vânzările de telefoane din Occident stagnează și cele din China scad, India a devenit piața cu cel mai mare potențial de creștere. În următorii ani, 500 de milioane de indieni își vor cumpăra un telefon inteligent, iar modelul de 4 dolari are teoretic puterea să perturbe planurile marilor producători. În prezent, cele mai ieftine telefoane inteligente vândute în India costă cel puțin 50 de dolari și chiar și acelea sunt la limita dintre profit și pierderi. Așa că mulți experți au spus că prețul de 4 dolari anunțat de Ringing Bells este doar o glumă. Însă ieri compania a anunțat începerea livrărilor.Mohit Goel, directorul general Ringing Bells: „Veți primi telefonul de mâine. În prima fază vom livra 5.000 de telefoane. Avem comenzi de încă 200.000 și vom trimite 5.000 de telefoane atât online cât și offline”.Multe dintre întrebarile din jurul acestui telefon nu au încă un răspuns. Totuși, compania a recunoscut că vinde telefonul pe pierdere și a cerut ajutorul guvernului indian. Cu o subvenție de 7,4 miliarde de dolari, Ringing Bells spune că le va oferi tuturor indienilor posibilitatea să cumpere un telefon inteligent accesibil. Însă singurul contact pe care compania l-a avut cu autoritățile până acum a fost ancheta declanșată după ce a apărut suspiciunea că prototipul modelului Freedom ar fi de fapt un telefon chinezesc a cărui siglă a fost înlocuită. Însă investigația posibilei fraude nu a ajuns deocamdată la o concluzie. Compania spune că va continua să producă telefonul chiar și dacă nu va primi ajutorul de stat pe care îl spera. Banii ar putea veni din vânzarea altor electrocasnice pe care Ringing Bells vrea să le lanseze în perioada următoare. În același timp o parte din producție este deja susținută de banii plătiți de producătorii unor aplicații mobile preinstalate pe telefonul de 4 dolari.Într-un fel, acest model de afaceri este o variație a unui sistem de finanțare deja existent. În țările occidentale, operatorii de telefonie mobile vând telefoane mai ieftine de patru dolari sau chiar le dau gratis. Desigur, prețul de vânzare este mult sub costurile de producție. Însă banii sunt recuperați nu din vânzarea în sine a telefonului, ci din profitul furnizării serviciilor de telecomunicații.