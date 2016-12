Primul smartphone cu procesor în 8 nuclee lansat de români

Ştire online publicată Marţi, 01 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Noul gadget are un ecran generos și o cameră cu mulți megapixeli pentru selfie-uri. Evolio X6 este numele primului smartphone cu procesor in 8 nuclee lansat de romani. Gadgetul este dual-SIM si are ecran de 5,5 inch Full HD, 1920x1080p, cu o densitate de 401ppi si unghi de vizibilitate de 178 grade. Displayul este protejat cu Gorilla Glass."Evolio X6 este un phablet care va schimba regulile jocului, fiind primul phablet al unui brand romanesc ce beneficiaza de o putere de procesare extraordinara", a spus Liviu Nistoran, din cadrul Evolio.Evolio X6 are un procesor la 1,7 GHz, 2 GB RAM si 16 GB de spatiu. "Ecranul este atat de generos, ca dimensiune si rezolutie, incat poate substitui o tableta. Pe de alta parte, datorita tehnologiei OGS si designului Edge-to-Edge, acest supersmartphone este incredibil de portabil", spune seful Evolio.Noul telefon vine cu o camera principala de 13MP cu autofocus, si cu o alta frontala de 8MP, astfel ca selfie-urile ar trebui sa iti iasa de minune.