Platforma Instagram are un nou logo

Ştire online publicată Joi, 12 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Platforma Instagram are un nou logo, intenționând astfel să elimine percepția că ar fi doar o aplicație de editare a fotografiilor și să arate că este mai degrabă o mare comunitate digitală, scrie BBC News în ediția sa online.Pictograma, care face trimitere la obiectivul unei camere foto, stilizat într-o formă mai simplă și încercuit de un curcubeu, are rolul de a arăta ''cât de vibrantă și diversă a devenit povestirea ta'', arată într-un comunicat compania care deține platforma.''Când Instagram a început să funcționeze, a fost inițial un spațiu pentru editarea și distribuirea fotografiilor, însă cinci ani mai târziu este o comunitate globală de interese, unde oamenii distribuie fotografii și videoclipuri'', mai precizează cei de la Instagram în comunicat. ''Vechiul logo începuse să nu mai fie atât de reprezentativ pentru comunitate și am considerat că putem face ca logo-ul să arate mai bine'', au explicat designerii care s-au ocupat de noul logo al Instagram. Peste 80 de milioane de fotografii și videoclipuri sunt încărcate zilnic pe platforma Instagram, care are peste 400 de milioane de utilizatori și a depășit rețeaua Twitter în 2014.