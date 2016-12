Nu cunoşti câte calorii are mâncarea? Google calculează pentru tine!

Nu cunoști câte calorii are mâncarea? Google calculează pentru tine!

Joi, 15 Mai 2014

E suficient sa tastezi in bara de search a Google numele celor doua alimente separate de sintagma „vs” si gata, obtii informatiile nutritionale de care ai nevoie. Poti afla cate calorii are un morcov, in comparatie cu o conopida, cum sa le gatesti si cat de mult inseamna o portie sanatoasa.Poti sa afli, spre exemplu, care este diferenta intre un piure de cartofi dulci si unul facut din cartofi normali. O simpla cautare pe Google iti arata ca o suta de grame de piure de cartofi dulci contin 4.2 grame de zahar, in timp ce intr-o cantitate normala obtinuta din cartofi normali gasesti doar o jumatate de gram de zahar, scrie dietetik.ro.