Noul Need for Speed Rivals. Şoseaua nu mai e toată a ta!

Noul Need for Speed Rivals. Șoseaua nu mai e toată a ta!

Ştire online publicată Luni, 16 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Need for Speed Rivals este un joc distractiv, un joc în care poți avea mașina visurilor și o poți folosi exact așa cum ai visa să o folosești: în viteză, sfidând regulile traficului. Fie că îți place să fii polițist, fie că îți place să fii pilot, Rivals oferă o senzație de condus extrem de satisfăcătoare, care, împreună cu sistemul de single+multiplayer AllDrive, permite ca experiența să fie imprevizibilă în fiecare cursă.NFS Rivals este un joc ce încearcă să îmbunătățească rețeta seriei utilizând ca etalon titlul Hot Pursuit din 2010. De la sentimentul de risc și viteză și până la modul în care jocul se concentrează pe veșnica luptă dintre vitezomani și polițiști, Rivals amintește de Hot Pursuit, dar vine și cu o contribuție proprie.Pune banii la „saltea“În Need for Speed Rivals jucătorul poate alege între cele două campanii de joc: polițist sau pilot de curse ilegale. Trecerea între cele două povești se poate face în orice clipă a jocului, iar fiecare dintre aceste facțiuni are avantaje și dezavantaje proprii. Piloții primesc cu atât mai multă monedă virtuală cu cât petrec mai mult timp pe șo-sele completând anumite obiective (Speedlists) și câștigând curse. Aici intră în discuție factorul risc, căci moneda se stochează în contul permanent al pilotului doar dacă acesta o ascunde grijuliu pe sub cine știe ce saltea într-unul dintre „locurile sigure” din lumea de joc.Cu banii câștigați, pilotul își poate cumpăra mașini și le poate îmbunătăți atât estetic (deși nu sunt atât de multe opțiuni de persona-lizare), cât și tehnic, prin upgrade-uri de performanță. De asemenea, el își poate instala anumite com-ponente destinate atacării altor mașini sau protejării de acestea.Șofer în uniformăDe partea cealaltă a baricadei, cariera de polițist funcționează ceva mai simplu: mașinile se primesc gratuit de la departamentul de poliție, nu există upgrade-uri de performanță, însă există anumite minuni tehnologice upgradabile ce sunt destinate eliminării piloților de pe străzile publice. Impulsuri electromagnetice, benzi cu țepi așternute pe stradă, dar și alte gadget-uri și abilități pot fi cumpărate de polițiști utilizând sumele de bani capturate de la piloți.Jocul a rămas un open world desăvârșit, iar de această dată acțiunea se petrece într-o zonă fictivă numită Redview County, ce are aproximativ 160 km de șosele și mulți șoferi furioși atât de partea piloților, cât și de partea polițiștilor. Harta de joc este foarte variată și oferă toate formele de relief și tipurile de drum pe care ni le-am putea dori. Există în continuare scurtături ascunse, speed trap-uri ce permit compararea rezultatelor cu cele ale prietenilor prin sistemul Autolog, dar și platforme pentru efectuarea de sărituri.Dai peste alții ca tinePoate cea mai interesantă parte a jocului este aceea de single player care întâlnește multiplayer-ul, supranumită AllDrive. În Need for Speed Rivals, dacă jucătorul este conectat la Internet, campania va conține până la alți 5 jucători reali ce își desfășoară nestingheriți campaniile lor, fie din rolul de polițiști, fie din cel de „ilegali”.Cei șase jucători umani din sesiune fie pot colabora ca polițiști, fie pot concura împreună ca piloți, fie se pot lupta unii cu ceilalți dacă unii sunt piloți iar ceilalți polițiști, fie se pot ignora - un lucru întâlnit parcă un pic cam des în Rivals. În afară de jucătorii reali, șoferii controlați de AI se descurcă foarte bine atât din calitate de polițiști, cât și în calitate de piloți. Cei care nu vor să beneficieze de sistemul AllDrive pot juca Rivals în mod deconectat.Controlul de tip arcade al jocului este simplu și foarte bine calibrat, astfel încât oricine poate deveni un stăpân al șoselelor în doar câteva minute de la prima pornire a jocului, iar aici mă refer în special la controlul din tastatură.Grafica bazată pe motorul grafic Frostbite 3 este impresionantă și este pusă în valoare de Redview County, o zonă vastă cu un design foarte frumos, care oferă o altă experiență vizuală la fiecare câțiva kilometri parcurși. Jocul trece de asemenea printr-un ciclu noapte-zi și include efecte meteorologice precum ploaia sau ninsoarea. Toate acestea sunt frumos cosmetizate cu ajutorul unor efecte vizuale care înfrumusețează fiecare cadru.