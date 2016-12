MICROSOFT schimbă fundamental noul WINDOWS

Ştire online publicată Joi, 03 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Microsoft a lansat, oficial, update-ul la sistemul de operare Windows 8.1. Poate cele mai asteptate modificari, cerute cu insistenta de clienti, sunt reaparitia butonului de start si a taskbar-ului din josul ecranului. Windows 8.1 va fi descarcat, automat, din 8 aprilie. Windows 8.1 Update a fost gandit sa repare toate problemele cu care Microsoft s-a confuntat cu Windows 8. Si nu au fost deloc putin, scrie gadgetreport.roOdata cu 8.1, Microsoft a revenit la traditionalul desktop pentru cei care au calculatoare si laptopuri fara touchscreen, astfel ca mouse-ul isi recapata rolul important avut in trecut. Windows 8.1 aduce o alta modificare importanta.Va boot-a direct in varianta de desktop, asa ca nu va mai trebui sa umblam prin setari. In noua versiune Windows 8.1, taskbarul arata asa cum trebuie, ia butonul de start este la locul lui. In plus, putem sa schimbam aplicatiile cum vrem pe ecran, sa le face short-cut-uri si pin-uri acolo unde dorim. Windows 8.1 mai aduce o modificare mult asteptata.Odata dat click pe o aplicatie, aceasta va pleca in forma clasica, obisnuita pentru desktop, fara artificiile din versiunea anterioara care erau pentru multi utilizatori enervante, mai ales pentru cei fara ecrane touchscreen.Bineinteles, se poate reveni la layout-ul clasic de Windows 8 din setari. Microsoft a inclus in Windows 8.1 Update si un nou modul de cautare, icoana de search fiind plasata in dreapta-sus a ecranului. La fel, a fost introdusa si o noua icoana care permite inchiderea calculatorului.