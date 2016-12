LG a lansat noul telefon G4 / GALERIE FOTO

Ştire online publicată Marţi, 28 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

LG G4 a fost lansat oficial. Iată tot ce ar trebui să știi despre cel mai nou smartphone LG, după lansarea oficială.LG a acordat atenție deosebită aspectului noului flagship, designul fiind definit de Slim Arc. Carcasa din piele este o împrospătare a pieții suprasaturate de dispozitive metalice. “Am vrut să oferim consumatorilor un dispozitiv centrat pe nevoile lor, care să combine sensibilitățile analoage cu tehnologia care furnizează performanțe reale. De la design la cameră, de la display la UX, acesta e cel mai ambițios telefon pe care l-am creat vreodată”, a declarat Juno Cho, președinte și CEO al LG Electronics Mobile Communications.”Dacă Steve Jobs ar fi fost în viață, i-ar fi plăcut LG G4″, ar fi declarat un alt reprezentant LG, înainte de lansarea telefonului, potrivit playtech.ro.LG G4 este rival pentru Samsung Galaxy S6, HTC One M9 și iPhone 6. Dotările tehnice cu care sud-coreenii concurează sunt: 3GB memorie RAM, procesor Qualcomm Snapdragon 808, cameră foto principală de 16 megapixeli și cameră secundară de 8 megapixeli. Camera are funcții impresionante, atât pentru amatori, cât și pentru pasionații de fotografie, și toate detaliile despre ea le găsiți aici. Se estimează că bateria cu capacitate de 3.000 de mAh rezistă cu 20% mai mult decât cea a predecesorului G3.LG G4 are un ecran de 5,5 inci IPS Quantum, cu aceeași rezoluție ca și cel de pe LG G3, dar producătorii susțin că au îmbunătățit reproducerea culorilor, luminozitatea și contrastul. Display-ul Quad HD folosește tehnologia Advanced In-Cell Touch (AIT), care combină LCD-ul și senzorul tactil pentru o reproducere optimizată a culorilor și sensibilitate tactilă crescută.Terminalul vine în două versiuni, cu carcasă de plastic disponibilă pe gri metalic, alb ceramic și auriu și cu carcasă de piele disponibilă pe negru, maro, roșu, albastru, bej și galben.LG G4 va fi disponibil în magazine în Coreea începând cu data de 29 aprilie, iar în săptămânile viitoare va putea fi găsit și în restul țărilor. Rămâne de văzut dacă se va ridica la înălțimea așteptărilor și dacă va fi, într-adevăr, un dispozitiv pe care Steve Jobs și-ar fi dorit să îl aibă.