iPhone 7 în România: cât costă şi de unde poate fi cumpărat

iPhone 7 în România: cât costă și de unde poate fi cumpărat

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cele mai noi iPhone-uri vor putea fi comandate, începând din 16 septembrie, atât de la cei trei mari operatori mobili, Orange, Vodafone și Telekom, cât și de la magazinele online. Livrările iPhone 7 și iPhone 7 Plus vor începe pe 23 septembrie, data lansării oficiale în România.Orange, Vodafone și Telekom nu au anunțat încă ofertele de preț, la liber sau cu abonament, pentru noile iPhone-uri. Clienții se pot înregistra pe site-urile operatorilor pentru a precomanda produsele începând din 16 septembrie.De la QuickMobile aflăm grila de prețuri retail pentru piața din România:iPhone 7 32 GB - 3.499 leiiPhone 7 128 GB - 3.999 leiiPhone 7 256 GB - 4.499 leiiPhone 7 Plus 32 GB - 4.099 leiiPhone 7 Plus 128 GB - 4.599 leiiPhone 7 Plus 256 GB - 5.099 leieMAG a anunțat de asemenea că iPhone 7 și iPhone 7 Plus vor fi disponibile la precomandă, iar primii 500 de clienți care comandă unul dintre dispozitive va primi bonus o baterie externă Asus cu capacitatea de 10.000 mAh. eMAG operează, din 2015, un magazin Apple Shop situat în showroom-ul companiei din cartierul Crângași din Capitală.sursa: economica.net