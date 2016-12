Intel Compute Stick, PC-ul de 10 cm disponibil şi în România

Intel Compute Stick, PC-ul de 10 cm disponibil și în România

Ştire online publicată Luni, 15 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Era unităților greoaie și a cablurilor de care te împiedici pe sub birou a apus. Un nou tip de PC-uri intră și pe piața din România și promit să prezinte o perspectivă unică în ceea ce privește interacțiunea cu device-urile.Se conectează la monitor sau ecran direct în portul HDMI și are doar 10 cm lungime. Este vorba despre mini PC-ul de la Intel care cu ajutorul unei conexiuni Bluetooth 4.0 se conectează la mouse și tastatură și care funcționează atât pe Windows cât și pe Linux.Cu un procesor Intel Atom quad-core Z3735F și 32GB de stocare cu 2GB de Ram și Windows 8.1 preinstalat sau în versiunea cu 8GB spațiu de stocare, 1GB de Ram și Linux, Intel Compute Stick are și un slot pentru carduri microSD iar prețul disponibil pentru piața românească pleacă din jurul sumei de 740 de lei.„Datorită Legii lui Moore, după care Intel s-a ghidat în ultimii 50 de ani, au luat naștere cele mai mari inovații tehnologice. De-a lungul timpului, PC-ul s-a reinventat schimbându-și forma, în funcție de tendințe și de nevoile utilizatorilor”, a declarat pentru connect.ro, Bogdan Georgescu, Channel Account Manager, Intel România și Bulgaria.