India acuză de blasfemie jocul Pokemon Go, întrucât le oferă vegetarienilor ouă

Ştire online publicată Miercuri, 07 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Jocul Pokemon Go este ''o blasfemie'' și ar trebui interzis, se arată într-o cerere primită de o curte de justiție din India, miercuri, prin care se solicită interzicerea acestui joc, informează AFP citată de Agerpres.Sancțiunea ar fi necesară întrucât Pokemon Go le oferă ouă virtuale persoanelor care, din motive religioase, sunt vegetariene.Avocatul Nachiket Dave susține că Pokemon Go îi ofensează pe hinduși și jainiști — dintre care unii nu consumă carne sau alte produse animale — prin faptul că le dă jucătorilor ouă, inclusiv în locurile de rugăciune.'Cei care reușesc (în joc — n.r.) sunt recompensați cu ouă. A le da ouă oamenilor din temple, chiar dacă se întâmplă în lumea virtuală, este inacceptabil și poate fi chiar o blasfemie'', a declarat Dave pentru AFP după scurta audiere de la Curtea de Justiție din Ahmedabad, Gujarat, din vestul Indiei.Mulți hinduși sunt vegetarieni, printre ei numărându-se prim-ministrul Narendra Modi, iar adepții religiei jainiste urmează, în general, o dietă vegană strictă.Pentru ca ouăle să fie obținute în așa-numitele Pokestopuri, jucătorii trebuie să facă un anumit număr de kilometri. Aceste Pokestopuri din lumea virtuală se suprapun pe harta lumii reale și sunt amplasate în mai multe locații. Unele dintre ele au suscitat numeroase polemici. Jocul a fost updatat recent pentru a scoate a elimina Pokestopurile din memorialele dedicate atacului nuclear de la Hiroshima și Holocaustului, din Berlin.În India, unde aplicația nu poate fi încă descărcată în mod oficial, multe Pokestopuri sunt amplasate în temple în care nu au acces non-vegetarienii.