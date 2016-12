Incredibil ce pregătește Samsung!

Marţi, 05 Mai 2015.

Dacă sunteți fani ai universului de super eroi Marvel, vă veți bucura să aflați că veți putea achiziționa un Galaxy S6 și Galaxy S6 Edge în variantă Iron Man, scrie playtech.ro.Oricine a văzut ultimele câteva filme Marvel cu super eroi, inclusiv Avengers: Age of Ultron, vă poate confirma că prezența gadgeturilor Samsung în film este mai mult decât evidentă. Aceasta este rezultată dintr-un contract de colaborare, pe o perioadă de câțiva ani, între cei doi giganți din industrii diferite. De partea cealaltă a baricadei, Samsung face tot posibilul să-și personalizeze gadgeturile cu elemente din Avengers.Ca urmare a acestui parteneriat, luna aceasta sau, cel târziu luna viitoare, ne putem aștepta la niște versiuni de Galaxy S6 și Galaxy S6 Edge ce ne aduc aminte de Iron Man. Informația a fost confirmată de Lee Young Hee, directorul de marketing al Samsung, după ce acesta a ieșit de la premiera Avengers: Age of Ultron în Seoul. În același context am aflat că noile terminale vor avea culoarea roșie, atât pe față, cât și pe spatele carcasei.