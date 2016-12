IBM a descoperit un program malware conceput pentru a ataca exclusiv 12 bănci din România

Ştire online publicată Miercuri, 12 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cercetătorii IBM Security X-Force au analizat la sfârșitul lunii iulie o nouă variantă a programului Tinba v3 Trojan, iar aceasta este, potrivit experților, primul malware conceput pentru a ataca exclusiv 12 bănci din România, scrie pe blogul securityintelligence Limor Kessem, unul dintre experții IBM.Specialistul IBM avertizează că noul program are potențialul de a deveni cel mai prolific troian care atacă bănci în România, detronând Dridex, responsabil de peste 80% din atacurile din acest an, potrivit B1.ro."Precedentele versiuni ale acestui program malware au atacat o serie de țări europene, dar România nu a fost printre ele și este rareori o țintă importantă. Analiza noastră arată că dezvoltatorii Tinba v3 au extins capacitatea și anvergura programului malware actualizând webinjections (metode prin care modifică site-urile băncilor, n.r.) pentru a se potrivi noilor bănci vizate din țara est-europeană", notează expertul IBM.Potrivit IBM, 81% din atacurile înregistrate în acest an asupra băncilor din România au venit din partea unor variante Dridex, de 18% a fost responsabil programul Dyre, urmat de Neverquest și Zeus v2, cu aproximativ 1% fiecare.Specialiștii sfătuiesc băncile din România să ceară clienților să raporteze email-urile suspecte, iar instituțiile financiare să lucreze îndeaproape cu furnizorul de servicii antifraudă pentru a reduce riscurile cât mai mult posibil.