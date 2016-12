Iată telefonul în EDIȚIE LIMITATĂ care poate depăși Samsung sau LG!

Ştire online publicată Marţi, 11 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Allview lansează varianta mini a smartphone-ului X1 Xtreme și îl va oferi în ediție limitată. Compania se laudă cu un smartphone mini doar în dimensiuni, căci dotările sunt dintre cele bune.Allview X1 Xtreme mini are un ecran de 4,7 inci full HD, procesor Qualcomm cu patru nuclee la 2,5 GHz, memorie RAM de 2GB și un spațiu de stocare de 16GB, are camere de 16 megapixeli și 4MP, iar carcasa din aluminiu poate fi personalizată de către cumpărători, serviciu oferit gratuit de către Allview, se arată în comunicatul remis „Playtech“.„X1 Xtreme mini este un smartphone în ediție limitată, lansat cu ocazia împlinirii a 10 ani Allview. Acesta atrage atenția atât prin designul reușit cât și prin performanța datorată componentelor de top, fiind dedicat persoanelor care își doresc un smartphone de dimensiuni mai mici și caracteristici de ultima oră“, a declarat Lucian Peticila, Manager General Allview.Camera principală de 16 MP model OV 16825 are lentile de safir cu filtru antireflexie, LED Flash de mare intensitate luminoasă, filtru UV și IR, iar suprafața senzorului CMOS este de 1/2,3 inci, printre cele mai mari disponibile pe un dispozitiv Android. Camera dispune de funcții precum fotografiere panoramică, HDR și înregistrare video în format Full HD. Camera frontală de 4 MP model OV4688 are dimesiunea pixelilor de 2 nanometri. Astfel, fiecare pixel captează mai multă lumina pentru ca fiecare fotografie să fie reușită, indiferent de intensitatea luminii ambientale. Citește mai departe...