HTC pregătește un telefon IMPRESIONANT pentru 2015

Ştire online publicată Luni, 01 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

La aproape un an de la lansarea One M8 încep să se întețească zvonurile referitoare la următorul vârf de gamă: HTC One M9.În martie anul acesta cei de la HTC făceau valuri cu un nou smartphone cu o carcasă realizată aproape integral din aluminiu care arată foarte bine. Pentru că este foarte probabil ca taiwanezii să păstreze ciclul de lansare de un un an de zile, până în martie 2015 vom beneficia de un amalgam de zvonuri referitoare la HTC One M9.E foarte probabil ca noul HTC One M9 să ajungă în lumina reflectoarelor la MWC 2015, între 2 și 5 martie la Barcelona, deși nu este exclus ca cei de la HTC să ne facă o surpriză și, la CES, în prima săptămână a anului viitor, M9 să devină oficial. În ceea ce privește specificațiile, un nou raport face referire la un posibil display de 5,5 inci cu o rezoluție Quad HD egală cu 2.560 x 1.440 pixeli. Vezi aici și alte detalii