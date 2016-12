Grand Theft Auto V - în sfârşit anunţat pentru PC

Grand Theft Auto V - în sfârșit anunțat pentru PC

Ştire online publicată Marţi, 10 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În cadrul conferinței de presă ținute de Sony cu ocazia E3 2014, a fost confirmat faptul că Grand Theft Auto V va fi lansat în această toamnă, într-o ediție remasterizată grafic, pentru PlayStation 4. Apoi, Rockstar Games a confirmat că noua versiune de GTA V va fi disponibilă și pentru Xbox One și PC.După cum era de așteptat, Grand Theft Auto V pentru PC, PS4 și Xbox One va oferi o componentă grafică serios îmbunătățită, tot conținutul lansat până acum pentru GTA Online, precum și posibilitatea de a edita și partaja propriile moduri de joc multiplayer.Jucătorii ce dețin deja versiunile pentru PlayStation 3 și Xbox 360 ale jocurilor vor putea importa progresul din acestea direct în ediția next gen a lui GTA V. Versiunea pentru PC va include și un editor video cu ajutorul căruia vă veți putea imortaliza cele mai spectaculoase momente din joc.