Google şi Apple, în cursă pentru AUTOMOBILUL INTELIGENT

Google și Apple, în cursă pentru AUTOMOBILUL INTELIGENT

Ştire online publicată Luni, 30 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Google și Apple, doi dintre protagoniștii transformărilor din ultimii ani în industria IT, se pregătesc să deschidă un nou front, vizând supremația în mașină odată cu apariția "automobilului inteligent", potrivit Wall Street Journal.Săptămâna viitoare, la expoziția Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, Google și producătorul german de automobile premium Audi, parte a grupului Volkswagen, vor anunța că dezvoltă sisteme de entertainment și informații destinate autoturismului, bazate pe sistemul de operare Android, au declarat pentru WSJ surse apropiate situației.De asemenea, Google și Audi vor anunța colaborări cu alte companii din industria auto și sectorul IT, printre care și producătorul american de cipuri grafice Nvidia, pentru a impune Android ca soluție software de top în automobilul viitorului, au continuat sursele citate.Tehnologia pregătită de Google și Audi ar urma să ofere conducătorului auto și pasagerilor acces la muzică, navigație, aplicații și servicii într-un mod similar cu experiența de utilizare a smartphne-urilor Android, potrivit acelorași persoane.Anunțul pregătit pentru CES pare reacția Google la inițiativa lansată de Apple în luna iunie a anului trecut, când compania americană a anunțat că iPhone-ul și alte dispozitive care rulează sistemul de operare iOS va putea fi integrat cu panourile de control ale automobilelor. Până acum, Apple a atras de partea sa producătorii germani de automobile de lux BMW și Mercedes Benz, dar și General Motors (SUA) și Honda (Japonia).Războiul deschis dintre Apple și Google în zona tehnologiilor digitale, de la smartphone-uri și tablete la browsere web și soluții software, ar putea pătrunde astfel pe piața auto. Cu vânzări de 80 de milioane de autoturisme și camionete ușoare în fiecare an, piața auto reprezintă o oportunitate uriașă pentru cele două companii, aflate permanent în căutare de variante de extindere."Automobilul devine dispozitivul mobil suprem. Apple și Google au văzut asta și încearcă să-și găsească aliați pentru a-și aduce tehnologiile în mașină", comentează pentru Bloomberg un analist al companiei de cercetare Gartner.Conferința anuală CES a devenit în ultimii ani cadrul de prezentare a celor mai importante progrese înregistrate în domeniul electronicelor auto, precum tehnologiile de navigare autonomă a automobilului.Pe lângă parteneriatul cu Google, Audi ar urma să prezinte la CES tehnologii care permit automobilului să preia responsabilitățile conducătorului auto pentru perioade scurte de timp, în anumite condiții, potrivit unor surse apropiate situației. De asemenea, compania germană ar putea anunța un calendar privind lansările de noi modele pentru următorii 4-5 ani.La conferința CES de la începutul acestui an, Audi a făcut o demonstrație cu un automobil care a navigat autonom într-o parcare și a parcat fără asistența unui șofer.Automobilul inteligent: Google și Apple fac primi pași în războiul pentru supremația în mașinăProducătorul american Ford va prezenta de asemenea la CES propriul automobil capabil de navigare autonomă, iar grupul german BMW a invitat de asemenea presa la o demonstrație.Totodată, unii producători, printre care General Motors și Audi, au anunțat că intenționează să-și echipeze automobilele cu cipuri celulare 4G, care ar permite mașinilor să se conecteze la internet fără a necesita integrarea cu un smartphone.GM vrea să echipeze aproape toate modelele pregătite pentru anul 2015 cu acces continuu la internet mobil broadband, a declarat recent directorul de tehnologie al companiei, Phil Abram.Una dintre caracteristicile cheie ale produselor digitale destinate automobilului este discreția. Noile tehnologii nu trebuie să distragă atenția conducătorului auto sau să încurajeze luatul mâinilor de pe volan. Apple pare să aibă un avantaj în această privință, după ce a investit semnificativ în sistemul de control prin comenzi vocale Siri, care îi poate citi șoferului un mesaj text sau un email și poate scrie răspunsul după dictare.Honda va lansa în scurt timp modele care vor permite conducătorului auto să activeze Siri prin apăsarea unui buton amplasat pe volan și să comunice cu aplicația Apple prin sistemul audio al automobilului.Apple vrea să transforme iPhone-ul într-un centru de control pentru funcțiile digitale ale automobilului și speră că sistemul va fi prezent anul viitor pe cel puțin 10 mărci de autoturisme.Surse apropiate situației susțin că Google și partenerii săi preferă altă abordare, optând să ruleze sistemul de operare Android și aplicațiile necesare pe computere instalate la bord, fără a necesita integrarea cu alte dispozitive electronice.Atenția tot mai mare acordată sistemelor și serviciilor digitale din automobil subliniază și provocările cu care se confruntă producătorii auto. Dacă în mod tradițional achiziția unui automobil depinde de factori precum consumul de carburant sau puterea motorului, consumatorii care au crescut cu internet și smartphone-uri au pretenția să rămână conectați și la drum.Ford atribuie o parte din succesul avut în ultimii ani pe piața SUA sistemului de control prin voce Sync oferit începând din 2007, dezvoltat împreună cu Microsoft, chiar dacă noua tehnologie a avut diverse probleme de-a lungul timpului.Automobilul inteligent pare o etapă firească în progresul tehnologic, astfel că cei mai mari producători de microcipuri din lume, Intel și Qualcomm, dau tot mai multă atenție acestui segment.Nvidia, companie cunoscută în principal pentru cipurile grafice pe care le dezvoltă, a acționat mai devreme și susține că în prezent există în circulație 4,5 milioane de automobile echipate cu procesoarele sale. Compania estimează că numărul acestora va urca la 25 de milioane în următorii 4-5 ani.