Google şi-a schimbat logo-ul. Iată pe cine celebrează

Google și-a schimbat logo-ul. Iată pe cine celebrează

Ştire online publicată Luni, 04 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Artisul a devenit faimos în Occident după ce cântecul său "I Am So Happy to Finally Be Back Home", înregistrat în urmă cu 50 de ani a devenit hit pe internet în 2010. Melodia nu are versuri, ci doar vocalize, cântărețul fiind poreclit "Mr. Trololo".De asemenea, Eduard Khil a fost primul care a cântat "Where the Motherland Begins", cântec interpretat și de Vladimir Putin la pian, în anul 2010, pe vremea când acesta era premier și participa la un eveniment caritabil.Eduard Khill a murit, în 2012, la vârsta de 77 de ani, într-un spital din St. Petersburg. El avea probleme de sănătate în urma unui accident cerebral.