Google, planuri mari privind sănătatea omenirii. Ce decizie a luat gigantul

Ştire online publicată Joi, 25 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Google a încheiat un parteneriat cu o echipă de oameni de știință, care va permite cercetătorilor să beneficieze de platformele de informare ale gigantului informatic pentru a accelera cercetarea biomedicală în domeniul studiului genomului uman, informează AFP.Gigantul californian va lucra cu Broad Institute of Biomedical and Genomic Research la un proiect comun al Universității Harvard și prestigiosului Massachusetts Institute of Technology (MIT)."Informația genomică la scară mare va accelera progresul cercetării împotriva cancerului, diabetului, tulburărilor psihice și multor altor boli", a spus Eric Lander, director al institutului Broad, cu ocazia anunțării acestui acord."Stocarea, analizarea și gestionarea acestor date a devenit o provocare crucială pentru cercetătorii în biomedicină. Suntem încântați de ideea de a lucra cu ingineri talentați și cu experiență de la Google pentru dezvoltarea unor modalități de consolidare a cercetării în întreaga lume prin facilitarea accesului și utilizarea informațiilor asupra genomului", a adăugat el.