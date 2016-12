Google, în haine de sărbătoare. Pe cine celebrează, azi

Ştire online publicată Marţi, 24 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Logo-ul Google marchează astăzi, împlinirea a 41 de ani de la descoperirea scheletului australopitecului Lucy, după cum a fost botezat de oamenii de știință.Scheletul i-a ajutat pe specialiști să înțeleagă evoluția maimuțelor în oameni bipezi. Numite după cântecul Beatles – „Lucy in the sky with diamonds”, rămășițele vechi de mai bine de 3,2 de milioane de ani au aparținut familiei Australopitecus afarensis, o specie care are atât caracteristici de maimuță, cât și caracteristici umane.Aproximativ 40 la sută din scheletul Lucy a fost găsit intact, o particularitatea rară, având în vedere că cele mai multe fosile din acea perioadă sunt descoperite împrăștiate și fragmentate, permițându-le astfel cercetătorilor să studieze curba distinctă a șirei spinării și genunchii și să observe capacitatea sa de a merge în două picioare.Doodle-ul îl înfățișează pe australopitec mergând de la cimpanzeu la om, marcând astfel trecerea de la o specie la alta.