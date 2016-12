Google a lansat YouTube Go, aplicația așteptată de toată lumea

Ştire online publicată Marţi, 04 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

YouTube Go este o aplicație menită să facă mai accesibil conținutul celebrului serviciu de video sharing, permițând vizionarea clipurilor YouTube chiar și în lipsa unei conexiuni active la internet.Creată în special pentru publicul din India, aplicația este recomandată pentru folosirea în zone unde accesul la internet nu este posibil în mod permanent, sau vitezele de transfer lasă mult de dorit. Momentan, disponibilă pentru testare doar în această țară, YouTube Go permite descărcarea clipurilor video pentru vizionare offline, utilizatorii putând alege între economisirea conexiunii la internet și a memoriei interne a dispozitivului, respectiv obținerea unui nivel superior de calitate prin selectarea unei rezoluții mai înalte, scrie Go4it.Mai mult decât atât, YouTube Go permite vizionarea clipurilor preferate și împreună cu prietenii, folosind rețeaua WiFi pentru a transmite clipul salvat altor dispozitive din apropiere.Anunțată împreună cu alte produse Google adresate pieței din India, în cadrul unui eveniment găzduit în orașul Delhi, aplicația YouTube Go ar putea fi oferită și în afara acestei țări după încheierea etapei inițiale de testare.