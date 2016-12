Ferrari și-a suspendat vânzările de automobile la București

Vineri, 04 Martie 2016

Forza Rossa, importatorul Ferrari din România, a suspendat temporar activitatea de vânzare a automobilelor Ferrari în locația din Otopeni, informează Ziarul Financiar.Forza Rossa este controlat de Ion Bazac, fostul ministru al Sănătății, și de Camelia Bazac.„Forza Rossa Holding are un contract valabil și în derulare cu Ferrari. Au fost sistate temporar doar operațiunile în locația din Otopeni din motive comerciale care sunt subiectul unor negocieri cu Ferrari, negocieri care nu sunt de interes public“, a spus Ion Bazac pentru ZF.La salonul auto de la Geneva, Stefano Lai, vicepreședinte senior pe comunicare la nivel internațional pentru Ferrari, a spus că „în prezent dealerul Ferrari de la București este închis. Nu avem nimic în plus de declarat“.„Privind poziția Ferrari în România, compania vrea să sublinieze că (…) nu comentează niciodată relația sa cu partenerii sau strategia comercială. Dealerul Ferrari din România, Forza Rossa, este în prezent închis, dar acest lucru nu are nimic de-a face cu strategia Ferrari sau cu relația companiei cu dealerul”, se arată într-o poziție oficială trimisă de grupul italian.