Facebook a deschis la Paris un centru de cercetare în domeniul inteligenţei artificiale

Facebook a deschis la Paris un centru de cercetare în domeniul inteligenței artificiale

„Sunt încântat de deschiderea primului centru internațional de cercetare în domeniul inteligenței artificiale al Facebook, la Paris”, anunța Mark Zuckerberg printr-un mesaj pe contul său de pe rețeaua de socializare.Echipa care va fi găzduită de acest centru se ocupă de cercetarea în domeniul AI (Inteligență Artificială) are scopul de a dezvolta tehnologii care să le ofere oamenilor modalități mai bune de a comunica.Peste 40 de persoane fac parte din această echipă care până în prezent și-a desfășurat activitatea în California și New York.„Una dintre inițiativele noastre pe termen lung este aceea de a crea o nouă generație de servicii de internet, care sunt mult mai intuitive și care să vă permită să vă conectați mai ușor cu acele lucruri de care sunteți interesați” a mai dezvăluit CEO-ul Facebook.„Franța deja are una dintre cele mai puternice comunități de cercetare în domeniul inteligenței artificiale din lume, drept urmare, considerăm că este căminul ideal pentru noua noastră echipă”, a mai adăugat acesta.