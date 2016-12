Facebook "a căzut" din nou!

Ştire online publicată Luni, 28 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Site-ul social media Facebook Inc era inaccesibil pentru unii utilizatori luni seară, după ce "a căzut" a doua oară în mai puțin de o săptămână, notează Reuters.Acțiunile companiei au scăzut cu aproape 4% la 89,25 dolari în tranzacționarea de după-amiază.Harta Facebook pe Downdetector.com, care monitorizează întreruperile, arăta o pană majoră în mai multe părți din America de Nord.Aplicația mobilă a rețelei sociale părea să fi picat de asemenea, dar serviciile Messenger păreau să funcționeze, mai notează agenția Reuters.Un mesaj afișat pe facebook.com afirma: "ne pare rău, ceva nu merge. Lucrăm la acest lucru și-l vom repara cât de curând putem" ('sorry, something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can').Facebook a suferit întreruperi similare joi, când a picat în America de Nord, Europa, Australia și India. Facebook nu a putut fi contactată imediat pentru comentarii, adaugă Reuters, citată de Agerpres.