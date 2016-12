Facebook a anunțat camera video 360 de grade / VIDEO

Ştire online publicată Miercuri, 13 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În speranța că va crește numărul clipurilor la 360 de grade pe platforma sa, Facebook a dezvăluit astăzi un prototip high-end de înregistrare video, pe care plănuiește să-l lanseze ca pe un proiect open source pe GitHub.Facebook Surround 360 are un aspect ca al unei farfurii zburătoare, este dotat cu 17 camere video și folosește un program conectat la internet să înregistreze imagini în 360 de grade pe care le regenerează automat.„Farfuria zburătoare” are 14 camere aranjate în lateral, o cameră fish-eye în vârf și două dedesubt. Potrivit Facebook, asta permite capturarea imaginilor fără să mai fie observat brațul care susține camera, o problemă majoră în clipurile la 360 de grade, notează The Verge.Facebook spune despre Surround 360 că este cea mai bine gândită din categoria sa, poate lucra „ore întregi” fără să se supraîncălzească și exportă video cu rezoluții de până la 8K. Imaginile pot fi vizualizate fie pe ochelarii de realitate virtuală de la Samsung și de la Oculus, fie în Facebook App.Potrivit companiei lui Mark Zuckerberg, toate materialele necesare pentru construirea lui Surround 360 costă 30.000 de dolari.