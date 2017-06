Eveniment special, transmis concomitent de MTV, Facebook, YouTube şi Twitter

Eveniment special, transmis concomitent de MTV, Facebook, YouTube și Twitter

Ştire online publicată Duminică, 04 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Inițial, BBC One și BBC Radio 1, BBC Radio 2, BBC Radio 5 Live și BBC Radio Manchester au anunțat că vor transmite în direct evenimentul. Lor li se adaugă Apple, Viacom, iHeart Media, ANC și TMC France. În Statele Unite, ABC va transmite show-ul dedicat victimelor și familiilor afectate de atacul terorist din 22 mai.Astfel, concertul va putea fi vizionat în peste 40 de țări, potrivit NME. Organizat de Ariana Grande și de managerul ei, Scooter Braun, pe scena din Manchester vor urca, alături de cântăreața americană, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Take That, Usher, Pharrell Williams și Robbie Williams.Marcus Mumford de la Mumford & Sons și-a anunțat recent participarea la show-ul de duminică.Universal Music Group, casa de discuri cu care Ariana Grande are contract, platformele Spotify, Twitter și YouTube au făcut donații pentru victimele atacului terorist din 22 mai.Cu două zile înaintea concertului caritabil „One Love Manchester”, Ariana Grande a revenit în orașul englez și a vizitat la spital mai mulți copii răniți în atentatul terorist. În plus, Universal Music Group a donat 500.000 de dolari organizației „We Love Manchester Memorial Fund”.Un numărde 35.000 de bilete (40 de lire sterline fiecare) au fost puse în vânzare pentru concertul caritabil „One Love Manchester”. Ele au fost vândute joi în mai puțin de zece minute. Banii obținuți din vânzarea tichetelor vor fi donați victimelor și familiilor afectate de atacul terorist care a avut loc în fața Manchester Arena. Alte 14.200 de tichete au fost disponibile gratuit pentru fanii cântăreței care au participat la concertul din 22 mai.Un număr de 22 de persoane au fost ucise, dintre care șapte copii, când Salman Abedi a detonat o bombă la ieșirea din Manchester Arena, pe 22 mai, la finalul unui concert Ariana Grande.