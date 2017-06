Directorul general al Uber a demisionat

Ştire online publicată Miercuri, 21 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Co-fondatorul Uber, Travis Kalanick, a demisionat din funcția de director general, la presiunea intensă a investitorilor, în urma controverselor care au lovit cel mai mare startup de tehnologie din lume. Acestea au expus problemele fundamentale de discriminare și hărțuire sexuală din interiorul companiei, transmite Bloomberg, citat de News.ro.Kalanick, identificat cel mai mult cu ascensiunea meteorică a Uber la nivel mondial, a spus că cedează la dorința investitorilor de a se retrage din funcție, parțial pentru a evita un nou conflict.Uber a fost afectată în acest an de acuzații pornind de la hărțuire sexuală la utilizarea unui soft pentru evitarea verificărilor din partea autorităților de reglementare.Demisia directorului general vine după o serie de plecări ale unor membri ai conducerii, între care directorul pentru afaceri Emil Michael și președintele Jeff Jones.Kalanick și-a recunoscut erorile de leadership, după ce Bloomberg a difuzat imagini în care se certa cu un șofer al Uber, un incident care a amplificat resentimentul șoferilor companiei.Plecarea lui Kalanick din funcția de director general are loc la câteva săptămâni după decesul mamei sale într-un accident cu barca.”Iubesc Uber mai mult ca orice și în acest moment dificil din viața mea personală am acceptat cererea investitorilor de a mă retrage, pentru ca Uber să revină la dezvoltare, în loc să fie distrasă într-un nou conflict”, a afirmat Kalanick într-un comunicat.Kalanick va rămâne membru în consiliul de administrație, a anunțat Uber separat. Demisia lui Kalanick a fost anunțată inițial de New York Times.Ca figură publică, Kalanick a reprezentat succesul startup-ului. La începutul acestei luni, acesta anunțase că se retrage temporar din funcția de CEO, lăsând compania să fie coordonată de un comitet de conducere.În această lună, Uber a prezentat recomandările rezultate în urma unei investigații legată de cultura din cadrul companiei, efectuată de firma de avocatură a fostului procuror general al SUA, Eric Holder.Peste 20 de persoane au fost concediate, în cadrul unei investigații separate efectuate de o altă firmă.În pofida problemelor recente, afacerile Uber se dezvoltă. Veniturile au crescut la 3,4 miliarde de dolari n primul trimestru, în timp ce pierderile au scăzut, chiar dacă au rămas substanțiale, la nivelul de 708 milioane de dolari.Kalanick rămâne miliardar datorită participației la Uber, cu o avere netă de 6,7 miliarde de dolari, potrivit indicelui Bloomberg al miliardarilor. Uber este evaluată la 69 de miliarde de dolari.Compania a încercat să oprească plecarea șoferilor prin adăugarea unei funcții a aplicației sale, care permite clienților să le ofere bacșiș, funcție existentă de mult timp la compania concurentă americană Lyft.Uber a mai anunțat că îi va despăgubi pe șoferii ale căror curse au fost anulate la peste 2 minute după efectuarea rezervării, urmând să le ofere și noi planuri de asigurare.