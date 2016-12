De ce postează oamenii selfie-uri făcute în timp ce încearcă să-şi atingă buricul?

Fun: "Belly Button Challenge"

De ce postează oamenii selfie-uri făcute în timp ce încearcă să-și atingă buricul?

În numai 2 zile a strâns 130 de milioane de accesări și este într-o continuă creștere. Nebunia în care mii de persoane se fotografiază încercând să-și atingă buricul cu mâna dusă prin spatele corpului, are și un titlu: „Belly Button Challenge”, transmite publicația britanică „The Independent”.Acest subiect a fost pe Weibo, versiunea chineză pentru Twitter în trenduri încă de miercuri când a început totul și se pare că nu se va opri prea curând.Provocarea se pare că ar avea legătură cu ideea de a verifica dacă cel care încearcă să facă acest gest are un corp atletic, în caz contrar, trebuie să scape de kilogramele în plus pentru a reîncerca să ducă la capăt această provocare.Deși mulți au acceptat provocarea doar pentru a se distra, Jolene Tan, manager al unei organizații pentru drepturile femeilor din Singapore declara: „Posturile ciudate și pozele pot fi distractive uneori, însă pot deveni și expresii ale competitivității și nesiguranței”.De cealaltă parte există și voci care spun că această provocare nu este neapărat una pentru persoanele suple, mai degrabă cei flexibili și cu brațe lungi reușind în mai mare măsură să o ducă până la capăt.