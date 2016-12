Dacia KWID: Cum ar putea arăta Dacia de 5.000 euro inspirată de noul Renault Kwid

Ştire online publicată Joi, 21 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Renault a lansat Renault Kwid, un hatchback citadin pregătit pentru piața indiană, cu preț sub 5.000 euro, modelul de 5.000 de euro ar putea să se vândă ulterior și pe piața europeană, sub brandul Dacia. theophiluschin.com și-a imaginat cum va arata noua Dacia KWID, scrie inautonews.com.Pentru moment, KWID va fi vândut doar sub sigla Renault pe piata auto din India, dar Renault nu exclude lansarea noului model pe alte piețe în viitor. Pe piața europeană, noul Renault Kwid ar putea fi vândut sub brandul Dacia.Renault KWID este un crossover de 3,68 metri lungime și 1,58 metri lățime. Modelul are o cabină simplă, cu un ecran tactil de 7 inch și un grup de instrumente digitale. Renault KWID este echipat cu un motor de 0.8 litri conectat la o transmisie manuala cu 5 trepte, scrie realitatea.net.