Cum poţi creşte viteaza de acces la internet

Cum poți crește viteaza de acces la internet

Ştire online publicată Luni, 12 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ai observat ca browserul cu care intri pe internet se misca tot mai greu, ca paginile se incarca cu intarziere si afiseaza informatii vechi? Este timpul sa iti cureti cache-ul si cookies-urile, relatează GadgetReport.ro.De fiecare data cand intri pe internet, descarci pachete de informatie, asa numitele “temporale”. Browserul, fie el Mozilla, Chrome, Explorer, Opera sau Safari, le pastreaza pentru ca data viitoare sa le preincarce. In teorie, asta ar inseamna ca site-urile ar trebuie sa se miste mult mai repede.De la teorie la fapte, este insa o cale lunga. Multe dintre date se invechesc si intra in conflict cu cele noi, iar astfel apar intarzierile in accesarea site-urilor.Pentru a avea tot timpul un browser curat, fara temporale, trebuie sa faci cateva lucruri foarte simple. Le vom prezenta pe rand, in functie de browser-ul cu care intri pe internet.Pentru a sterge datele, trebuie sa intri in SETTINGS si sa dai click pe CLEAR BROWSING DATA.In pasul 2, trebuie sa selectezi “EMPTY THE CACHE” si sa alegi sa stergi informatiile de la instalare si pana in prezent.Procedura este similara si pentru Mozilla. Intri in SETTINGS si dai click pe OPTIONS si apoi pe ADVANCED. Dai click apoi pe NETWORK, pe CLEAR NOW si apoi pe OK.In cazul browserului de la Microsoft, pentru a sterge datele trebuie sa intri pe SETTINGS/ INTERNET OPTIONS/ GENERAL/ DELETE, asa cum puteti vedea in imaginile de mai jos.Va sfatuim sa nu selectati PASSWORDS, pentru ca altfel va trebui sa introduceti din nou toate parolele folosite pe site-urile voastre preferate.In cazul browserului SAFARI, pentru a sterge datele trebuie sa intrati in PREFERENCES/ ADVANCED iar apoi sa selectati Show Develop menu in menu bar. Apasati apoi pe meniul Develop si dati click pe Empty Caches.